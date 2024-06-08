Obituary recap: June 8, 2024

SATURDAY, JUNE 1
<strong>Altenberger, Joel</strong>, 47, Bradley, May 22
<strong>Askew, Dennis</strong>, 81, Kankakee, May 25
<strong>Crosswell, Jimmy Louis IV</strong>, 8 days old, Kankakee, May 27
<strong>Gilbert, Mary Lou</strong>, 88, Kankakee, May 23
<strong>Lamie, T. Lynn</strong>, 85, Danforth, May 28
<strong>Sorenson, Alta</strong>, 71, Kankakee, Feb. 1
WEDNESDAY, JUNE 5
<strong>Friestad, Edwin</strong>, 92, DeKalb, June 1
<strong>Iten, David</strong>, 85, Momence, May 22
<strong>Juzeszyn, Harold</strong>, 77, Frankfort, June 1
<strong>MacGilvray, J. Allan “Mac,”</strong> 82, Kankakee, Feb. 21
<strong>Newschwander, James “Jim,”</strong> 90, Watseka, June 2
<strong>Parrish, Lois</strong>, 94, Watseka, June 4
<strong>Stanton, Martha</strong>, 70, Watseka, May 31