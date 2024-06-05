Death notices: June 5, 2024

<strong>Christine M. (Alberts) Beach</strong>, 80, of Manteno, passed away May 30, 2024, at her home. Funeral arrangements are by Brown-Jensen Funeral Home in Manteno.
<strong>Melissa S. Cloonen</strong>, 56, of Kankakee, passed away May 28, 2024, at Ascension Saint Mary Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>Alvin A. Kolin</strong>, 79, of Manteno, passed away May 27, 2024, at Ascension Saint Mary Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>Lucas P. Scasny Sr.</strong>, 75, of Braidwood, passed away Friday (May 31, 2024), at his home. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Homes and Crematory, Braidwood.
<strong>Laura M. Smith</strong>, 95, of Kankakee, passed away Monday (June 3, 2024), at her home. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.
<strong>Jana Lee Stahl</strong>, 57, of Braceville, passed away Tuesday (May 4, 2024), at Lightways Hospice in Joliet. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home in Kankakee.
<strong>Milton James Sykes</strong>, 44, of Kankakee, passed away May 25, 2024, at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Ervin Funeral Home in Kankakee.
<strong>Adrienne L. Zimmer,</strong> 72, of Manteno, passed away May 30, 2024, at her home. Funeral arrangements are by Brown-Jensen Funeral Home in Manteno.
Funeral Mass for <strong>Clara Theresa Kinkade</strong>, 97, of Bourbonnais, was held May 17 at St. Rose of Lima Chapel, Kankakee, with the Rev. Vern Arseneau and the Rev. Charles Wheeler officiating. Clara passed away May 9, 2024. Entombment was in All Saints Mausoleum, Bourbonnais. Pallbearers were Casey, Clinton, Brian, Matt and Ben Kinkade, Riley and Ryan Pietraszewski, and Jordan and Corey Schultz.
Funeral services for <strong>Wayne D. Knapp</strong>, 93, of Watseka, were held May 20 at Apostolic Christian Church in Cissna Park, with the ministers of the church officiating. Wayne passed away May 16, 2024. Burial was in Apostolic Christian Cemetery, Cissna Park. Pallbearers were Adam, Andrew and Alex Knapp, Matthew and Bryan Cook, and Ryan Elmendorf. Honorary pallbearers were Elizabeth and Rachel Elmendorf.
