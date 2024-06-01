Obituary budget for June 1

Done - KDJ001816SAskew - Flag - Dennis Askew - $250 obit - with photo - With Flag
Done - KDJ001814Altenberger - Joel Altenberger - $250 obit - with photo - no flag
Done - KDJ001815Sorenson - Alta Sorenson - $250 obit - with photo - no flag
Done - KDJ001817Crosswell - baby Jimmy Crosswell - free, baby - with photo - no flag
Done - KDJ001818Gilbert - Mary Lou Gilbert - $50 service announcement - no photo - no flag
Done - KDJ001819Lamie - T. Lynn Lamie - $50 service announcement - no photo - no flag
Done - Death notices - Gronewold
Done - Past services - Brodien, Johnson
Done - OBIT RECAP