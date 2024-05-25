Shaw Local

Obituaries

Obituary recap: May 25, 2024

By Daily Journal

SATURDAY, MAY 18

<strong>Cheffer, James “Jim,”</strong> 73, Bourbonnais, May 12

<strong>Denault, Darrell,</strong> 76, Herscher, May 14

<strong>Freyman, Nancy,</strong> 74, Kankakee, May 13

<strong>Gudeman, Debra “Debbie,”</strong> 67, Watseka, May 16

<strong>Johnson Steinkellner, Pamela M.,</strong> 49, Elgin, April 27

<strong>Kinney, Orrin Wayne,</strong> 83, Harvard, May 7

<strong>Knapp, Wayne D.,</strong> 93, Watseka, May 16

<strong>Peerbolte, Vaughn,</strong> 68, Bradley, May 9

WEDNESDAY, MAY 22

<strong>Giasson, Janice “Jan,”</strong> 84, Bartlett, May 15

<strong>Schriner, Jean,</strong> 96, Kankakee, May 16

<strong>Spiering, Gladys,</strong> 86, Momence, May 18