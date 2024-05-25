Death notices: May 25, 2024

<strong>Mary Lou Gilbert,</strong> 88, of Kankakee, passed away Thursday (May 23, 2024), at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Lax Mortuary, Kankakee.
<strong>Frankie Gray,</strong> 70, of Rantoul, passed away Monday (May 20, 2024), at Carle Foundation Hospital in Urbana. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.
<strong>Andrew “Andy” Robbins Koster,</strong> 28, of St. Anne, passed away Monday (May 20, 2024). Funeral arrangements are by Jensen Funeral Homes.
<strong>Carol J. (Wolven) Rittmanic,</strong> 93, of Fort Wayne, Ind., and formerly of Kankakee and Bradley, passed away May 15, 2024. Funeral arrangements are by Greenlawn Funeral Home, Fort Wayne, Ind.
<strong>Sharon R. Totleben</strong>, 80, of Manteno, passed away Monday (May 20, 2024), at her home. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.
<strong>Victoria Villalobos,</strong> 83, of Bradley, passed away May 19, 2024, at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
Funeral services for <strong>Donald J. Fatima</strong>, 92, of Manteno, were held May 4 at Clancy-Gernon Funeral Home in Manteno, with the Rev. Kevin Werner officiating. Donald passed away April 27, 2024. Inurnment was in Abraham Lincoln National Cemetery, Elwood.
Funeral services for <strong>Michael G. Patchett</strong>, 80, of Kankakee, were held May 6 at Clancy-Gernon-Hertz Funeral Home in Kankakee, with the Rev. Scott Henley officiating. Michael passed away April 30, 2024. Interment was in Aroma Park Cemetery, Aroma Park. Pallbearers were James, Kirk, Nick and Matthew Patchett, Chad Albers and Ryan Friedericks.
Funeral services for <strong>Toya Burnetta Rivera</strong>, 51, of Bradley, were held April 30 at Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais. Deacon Patrick Skelly officiated. Toya passed away April 23, 2024.