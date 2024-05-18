Obituary recap: May 18, 2024

SATURDAY, MAY 11
<strong>Ball, Carol</strong>, 83, Milford, May 8
<strong>Baskin-Walker, Kim</strong>, 57, Pembroke Township, May 7
<strong>Brodien, Doris</strong>, 96, Brentwood, Tenn., May 5
<strong>Ebersole, Brian</strong>, 67, Bradley, May 7
<strong>Johnson, Lois</strong>, 95, Kankakee, April 23
<strong>Peters, Mary Margaret</strong>, 90, Palos Heights, April 21
<strong>Tully, Denise</strong>, 61, Park Ridge, May 6
<strong>Williams, Dallas “Sonny”</strong> Jr., 71, Chebanse, May 8
WEDNESDAY, MAY 15
<strong>Flowers, Ernest “Ernie,”</strong> 89, Medinah, May 13
<strong>Homberg, Norma</strong>, 86, Bradley, May 12
<strong>Kinkade, Clara</strong>, 97, Bourbonnais, May 9
<strong>Ouellette, Wilfred “Jerry,”</strong> 96, Kankakee, May 10
<strong>Regnier, Kathleen</strong>, 76, Watseka, May 10
<strong>Schultz, Johnny “Turk,”</strong> 58, Bonfield, May 12