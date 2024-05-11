Shaw Local

Obituary recap: May 11, 2024

By Daily Journal

SATURDAY, MAY 4

<strong>Beckner, Jerry Dean</strong>, 61, Kankakee, April 29

<strong>Bennett, Vicky</strong>, 72, Martinton, April 24

<strong>Crouch, Claire</strong>, 97, Kankakee, April 30

<strong>Dutour, Arlen Dale</strong>, 90, Rudy, Ark., April 17

<strong>Kirsch, Jonathan</strong>, 50, Tampa, Fla., April 6

<strong>Kruse, Mark Wesley</strong>, 69, Phoenix, Ariz., April 18

<strong>Muñiz, Sylvia V., DDS</strong>, 103, Kankakee, April 30

<strong>Patchett, Michael</strong>, 80, Kankakee, April 30

<strong>Steinkellner, Pamela M.</strong>, 49, Elgin, April 27

<strong>Welch, Harold H.</strong>, 92, Bourbonnais, Jan. 7

WEDNESDAY, MAY 8

<strong>Horner, Cledis Jr.</strong>, 92, Manteno, May 5

<strong>Jirus, Unetta</strong>, 96, East Brooklyn, May 4

<strong>Taylor, Chester Louis</strong>, 91, Bourbonnais, May 5

<strong>Verkler, Wendell</strong>, 83, Cissna Park, May 5