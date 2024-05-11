Death notices: May 11, 2024

<strong>Jeffrey L. Hunt,</strong> 62, of Kankakee, passed away Tuesday (May 7, 2024), at his home. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Homes.
<strong>Clara T. Kinkade</strong>, 97, of Bourbonnais, passed away Thursday (May 9, 2024), at Ascension Saint Mary Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.
<strong>Arthur M. Lambert</strong>, 78, of Kankakee, passed away Wednesday (May 8, 2024), at Ascension Saint Mary Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>Vaughn Peerbolte</strong>, 68, of Bradley, passed away Thursday (May 9, 2024), at his home. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon-Hertz Funeral Home in Kankakee.
Funeral services for <strong>William A. Schatz</strong>, 80, of Kankakee, were held April 17 at Zion Lutheran Church in Clifton, with the Rev. Joel Brown officiating. William passed away April 11, 2024. Burial was in Evergreen Cemetery, Chebanse. Pallbearers were Mike Wauthier, Jeff Adams, Brad Petersen, Josh Beasley, Jamie Wilking, Dan Brough and Tim Slach.
Funeral Mass for <strong>William C. "Bill" Zigrossi</strong>, 65, of Kankakee, was held April 19 at St. Joseph Catholic Church in Bradley, with the Rev. Marcin Michalak officiating. William passed away April 14, 2024. Pallbearers were Glen Kelley, Charles Scheuber, Mike O'Connell, Samuel Coats, Tyson Struttmann and Joe Panici.