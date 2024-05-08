Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Obituaries

Obituary budget for Wednesday, May 8

By Daily Journal

<div>

Done - KDJ001763Horner - Flag - Cledis Horner Jr. - $250 obit - with photo - With Flag<br /><br />Done - KDJ001765Taylor - Flag - Chester Taylor - $250 obit - with photo - With Flag <br /><br />Done - KDJ001762Jirus - Unetta Jirus - $250 plus obit - with photo - no flag<br /><br />Done - KDJ001764Verkler - Wendell Verkler - $250 obit - with photo - no flag

</div>

Done - Death notices - Johnson, Jordan, Shimmin, Jefferson (just added)

Done - Past services - Kirchmann, Travis, Bouchard, Stalzer