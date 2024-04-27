Shaw Local

Obituary recap: April 27, 2024

By Daily Journal

SATURDAY, APRIL 20

<strong>Kirchmann, Welita,</strong> 88, Bourbonnais, Feb. 3

<strong>Kowalczyk, Frank,</strong> 76, Manteno, April 16

<strong>LaBeau, Gretchen,</strong> 76, Kensington, Md., Feb. 28

<strong>Manthey, Barbara A.,</strong> 88, Reddick, April 16

<strong>Risley, Gloria,</strong> 82, Bradley, April 17

<strong>Skelly, Barbara,</strong> 81, Kankakee, March 31

<strong>Thompson, Terry,</strong> 78, Momence, April 4

<strong>Weber, Francis “Dale,”</strong> 98, Ashkum, April 15

WEDNESDAY, APRIL 24

<strong>Cardosi, Paul Alex,</strong> 89, Bourbonnais, Jan. 29

<strong>Eckhardt, Fred and Dolores,</strong> Bourbonnais, Dec. 25, 2023 and March 27, 2022

<strong>Gernon, Susan Kay (Burton),</strong> 73, Morocco, Ind., April 16

<strong>Hambrick, Ashby,</strong> 82, Momence, April 18

<strong>McAleer, Elmer,</strong> 92, Momence, April 18

<strong>Mericle, Paul Jr.,</strong> 63, Sun Prairie, Wis., April 14

<strong>Wilken, Donnalee,</strong> 92, Danforth, April 19