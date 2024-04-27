Obituary recap: April 27, 2024

SATURDAY, APRIL 20
<strong>Kirchmann, Welita,</strong> 88, Bourbonnais, Feb. 3
<strong>Kowalczyk, Frank,</strong> 76, Manteno, April 16
<strong>LaBeau, Gretchen,</strong> 76, Kensington, Md., Feb. 28
<strong>Manthey, Barbara A.,</strong> 88, Reddick, April 16
<strong>Risley, Gloria,</strong> 82, Bradley, April 17
<strong>Skelly, Barbara,</strong> 81, Kankakee, March 31
<strong>Thompson, Terry,</strong> 78, Momence, April 4
<strong>Weber, Francis “Dale,”</strong> 98, Ashkum, April 15
WEDNESDAY, APRIL 24
<strong>Cardosi, Paul Alex,</strong> 89, Bourbonnais, Jan. 29
<strong>Eckhardt, Fred and Dolores,</strong> Bourbonnais, Dec. 25, 2023 and March 27, 2022
<strong>Gernon, Susan Kay (Burton),</strong> 73, Morocco, Ind., April 16
<strong>Hambrick, Ashby,</strong> 82, Momence, April 18
<strong>McAleer, Elmer,</strong> 92, Momence, April 18
<strong>Mericle, Paul Jr.,</strong> 63, Sun Prairie, Wis., April 14
<strong>Wilken, Donnalee,</strong> 92, Danforth, April 19