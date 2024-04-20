Obituary recap: April 20, 2024

SATURDAY, APRIL 13
<strong>Flowers, Laura Ann</strong>, 54, Tacoma, Wash., Jan. 20
<strong>Howard, Max</strong>, 101, Gilman, March 31
<strong>Knisley, Sharon</strong>, 78, Sheldon, March 28
<strong>McComas, Nadine</strong>, 87, Bourbonnais, April 10
<strong>McKay-Hudak, Joanne</strong>, 69, Downers Grove, March 31
<strong>Paulissen, Myrna</strong>, 83, Kankakee, April 11
<strong>Schatz, William</strong>, 80, Kankakee, April 11
WEDNESDAY, APRIL 17
<strong>Genovese, Eugene “Gene,”</strong> 88, Beecher, March 25
<strong>Miller, Karen Anne</strong>, 74, Los Angeles, Calif., April 12
<strong>Travis, Carol</strong>, 86, Kankakee, April 12
<strong>Zigrossi, William</strong>, 65, Joliet, April 14