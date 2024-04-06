Obituary recap: April 6, 2024

SATURDAY, March 30
<strong>Boyd, Kelly,</strong> 68, Manteno, March 17
<strong>Cavanaugh, Francis,</strong> 84, Braidwood, March 29
<strong>Cozzo, Michael “Mike,”</strong> 80, Manteno, March 23
<strong>Henning, David,</strong> 79, Bourbonnais, March 14
<strong>Horrell, Lawrence,</strong> 71, Bradley, March 28
<strong>Juricic, Charlene M.</strong> , 87, Arlington Heights, March 25
<strong>Paquette, Donna</strong>, 72, Kankakee, March 27
<strong>Smith, David Jr.</strong>, 47, Kankakee, March 18
<strong>Webber, Vicki Sue</strong>, 69, Bourbonnais, March 14
WEDNESDAY, APRIL 3
<strong>Buente, Orlin</strong>, 83, Kankakee, March 24
<strong>Davis, Franklin “Frank,”</strong> 92, Watseka, April 1
<strong>Gonski, Peter,</strong> 73, Kankakee, March 8
<strong>Hansen, Patricia</strong>, 66, Kankakee, March 26
<strong>Mahler, Marjorie</strong>, 86, Gardner, March 27
<strong>Ryan, Delores “Dee,”</strong> 76, Martinton, April 1
<strong>Vercelli, Sharon</strong>, 82, Wilmington, March 31
<strong>Weller, John Sr.</strong>, 82, Piper City, March 31
<strong>Westerhoff, Jason</strong>, 51, Fort Dodge, Iowa, March 26