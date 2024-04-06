Shaw Local

Obituary recap: April 6, 2024

By Daily Journal

SATURDAY, March 30

<strong>Boyd, Kelly,</strong> 68, Manteno, March 17

<strong>Cavanaugh, Francis,</strong> 84, Braidwood, March 29

<strong>Cozzo, Michael “Mike,”</strong> 80, Manteno, March 23

<strong>Henning, David,</strong> 79, Bourbonnais, March 14

<strong>Horrell, Lawrence,</strong> 71, Bradley, March 28

<strong>Juricic, Charlene M.</strong> , 87, Arlington Heights, March 25

<strong>Paquette, Donna</strong>, 72, Kankakee, March 27

<strong>Smith, David Jr.</strong>, 47, Kankakee, March 18

<strong>Webber, Vicki Sue</strong>, 69, Bourbonnais, March 14

WEDNESDAY, APRIL 3

<strong>Buente, Orlin</strong>, 83, Kankakee, March 24

<strong>Davis, Franklin “Frank,”</strong> 92, Watseka, April 1

<strong>Gonski, Peter,</strong> 73, Kankakee, March 8

<strong>Hansen, Patricia</strong>, 66, Kankakee, March 26

<strong>Mahler, Marjorie</strong>, 86, Gardner, March 27

<strong>Ryan, Delores “Dee,”</strong> 76, Martinton, April 1

<strong>Vercelli, Sharon</strong>, 82, Wilmington, March 31

<strong>Weller, John Sr.</strong>, 82, Piper City, March 31

<strong>Westerhoff, Jason</strong>, 51, Fort Dodge, Iowa, March 26