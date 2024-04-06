Obituary budget for Saturday, April 6

<div> Done - KDJ001685Berg - George Berg Jr. - $250 obit - with photo - no flag<br /><br />Done - KDJ001686Richardson - Elizabeth Richardson - $250 obit - with photo - no flag</div><div> </div><div>Done - KDJ001687Smith - Darrell Smith - $250 obit - with photo - no flag</div><div> </div><div>Done - KDJ001688Johnson - Louise Johnson - $250 obit - with photo - no flag </div><div> </div><div>Done - KDJ001689Bouchard - Madeline Bouchard - $250 obit - with photo - no flag</div><div> </div><div>Done - KDJ001670Genovese - Eugene Genovese - $25 obit - No photo - no flag</div><div> </div><div> Done - Death notices - Hall, Stalzer</div><div> </div><div>Done - Past services - McElroy, Smith, Birch, Kanoski</div><div> </div><div>Done - OBIT RECAP</div>