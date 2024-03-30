Obituary recap: March 30, 2024

SATURDAY, MARCH 23
<strong>Adams, Deborah,</strong> 71, Bourbonnais, March 18
<strong>Bobholz, Marion M.</strong>, 91, Grant Park, March 12
<strong>Boomgarden, Paula</strong>, 74, Thawville, March 17
<strong>Hettinger, Donna</strong>, 92, Watseka, March 16
<strong>Schuler, Russell</strong>, 80, Gilman, March 18
WEDNESDAY, MARCH 27
<strong>Crawford, Inez</strong>, 93, Herscher, March 22
<strong>Grubbs, James</strong>, 60, St. Anne, March 22
<strong>Houk, Jack</strong>, 84, St. Anne, March 22
<strong>Knisley, Buryl “Buck,”</strong> 82, Manteno, March 16
<strong>Lovell, Betty Jo</strong>, 66, Bourbonnais, March 25
<strong>McElroy, Vivian “Pat,”</strong> 66, Rantoul, March 24
<strong>Stinson, William Thomas</strong>, 80, Sherman, Texas, March 18
<strong>Tyson Adams, Dorothy,</strong> 97, Kankakee, March 19