Obituary recap: March 23, 2024

By Daily Journal

SATURDAY, MARCH 16

<strong>Baker, Phyllis</strong>, 105, Claremont, Calif., Feb. 25

<strong>Boone, Brenda</strong>, 65, Martinton, March 3

<strong>Hamann, Noah</strong>, 27, Grant Park, March 11

<strong>Hudson, Oral Franklin</strong>, 87, Princeton, March 4

<strong>Metcoff, Lawrence</strong>, 90, Kankakee, March 8

<strong>Nagle, Ruby</strong>, 99, Hoffman Estates, March 13

<strong>O’Keefe, Maurice “Moe,”</strong> 83, Manteno, March 12

<strong>Olenjack, Stanley “OJ,”</strong> 77, Bradley, March 10

<strong>Pommier, Dr. Richard L.</strong>, 88, Arlington, March 11

<strong>Reilly, Adam Trent</strong>, 53, Lampasas County, Texas, Feb. 26

<strong>Schneider, Craig</strong>, 60, Grant Park, March 13

<strong>Schurman, Everett</strong>, 93, Peotone, March 13

<strong>Stone, Roger Clinton</strong>, 73, Lexington, Tenn., March 2

<strong>Turner, Lonna Rae Egan</strong>, 80, San Antonio, Texas, Feb. 12

WEDNESDAY, MARCH 20

<strong>Beal, George William</strong>, 80, Hobe Sound, Fla, March 14

<strong>Burns, Beverly “Joan,”</strong> 92, Rossville, March 15

<strong>Caffey-Johnson, Lois</strong>, 78, Kankakee, March 8

<strong>Carroll, Carolyn</strong>, 77, Momence, March 18

<strong>Fisher, Jerrold “Jerry,”</strong> 81, Martinton, March 10

<strong>Gregoire, Clark</strong>, 69, Bourbonnais, March 18

<strong>Honn, Janet</strong>, 80, Kankakee, March 17

<strong>Knapp, Delores Ann</strong>, 90, Watseka, March 17