Obituary recap: March 23, 2024

SATURDAY, MARCH 16
<strong>Baker, Phyllis</strong>, 105, Claremont, Calif., Feb. 25
<strong>Boone, Brenda</strong>, 65, Martinton, March 3
<strong>Hamann, Noah</strong>, 27, Grant Park, March 11
<strong>Hudson, Oral Franklin</strong>, 87, Princeton, March 4
<strong>Metcoff, Lawrence</strong>, 90, Kankakee, March 8
<strong>Nagle, Ruby</strong>, 99, Hoffman Estates, March 13
<strong>O’Keefe, Maurice “Moe,”</strong> 83, Manteno, March 12
<strong>Olenjack, Stanley “OJ,”</strong> 77, Bradley, March 10
<strong>Pommier, Dr. Richard L.</strong>, 88, Arlington, March 11
<strong>Reilly, Adam Trent</strong>, 53, Lampasas County, Texas, Feb. 26
<strong>Schneider, Craig</strong>, 60, Grant Park, March 13
<strong>Schurman, Everett</strong>, 93, Peotone, March 13
<strong>Stone, Roger Clinton</strong>, 73, Lexington, Tenn., March 2
<strong>Turner, Lonna Rae Egan</strong>, 80, San Antonio, Texas, Feb. 12
WEDNESDAY, MARCH 20
<strong>Beal, George William</strong>, 80, Hobe Sound, Fla, March 14
<strong>Burns, Beverly “Joan,”</strong> 92, Rossville, March 15
<strong>Caffey-Johnson, Lois</strong>, 78, Kankakee, March 8
<strong>Carroll, Carolyn</strong>, 77, Momence, March 18
<strong>Fisher, Jerrold “Jerry,”</strong> 81, Martinton, March 10
<strong>Gregoire, Clark</strong>, 69, Bourbonnais, March 18
<strong>Honn, Janet</strong>, 80, Kankakee, March 17
<strong>Knapp, Delores Ann</strong>, 90, Watseka, March 17