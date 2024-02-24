Obituary recap: Feb. 24, 2024

SATURDAY, FEB. 17
<strong>Andretich, Barbara,</strong> 68, Manteno, Feb. 12
<strong>Deschand, Vivian,</strong> 88, Bourbonnais, Feb. 13
<strong>Lamie-Castognia, Carol,</strong> 80, Bradley, Feb. 13
<strong>Love, Vercenar,</strong> 85, Kankakee, Feb. 8
<strong>McKee, Marjorie,</strong> 88, Momence, Feb. 11
<strong>Yonke, Arthur “Jerry,”</strong> 87, Bourbonnais, Feb. 8
WEDNESDAY, FEB. 21
<strong>Amiano, Barry,</strong> 58, Bourbonnais, Feb. 8
<strong>Heuton, Ardith,</strong> 84, Watseka, Feb. 16
<strong>Lundberg, Rosalie,</strong> 99, Milford, Feb. 19
<strong>McCabe, Brenda,</strong> 76, Bonfield, Feb. 16
<strong>Morgan, Delbert Earl,</strong> 91, Godfrey, Dec. 27
<strong>Morgan, Deloris,</strong> 94, Sheldon, Feb. 16
<strong>Senesac, Linda,</strong> 63, Beecher, Feb. 7
<strong>Vandermark, James “Jim,”</strong> 85, Beecher, Feb. 12
<strong>Wells-Dee, Cynthia,</strong> 55, Kankakee, Feb. 11