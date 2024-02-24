Obituary budget for Saturday, Feb. 24

<div><br />IN COLOR - Done - Flag - Gerald LaFrance - $480 obit - TWO COLOR PHOTOS - With Flag </div><div> </div><div>Done - KDJ001572Martell - Flag - Donald Martell - $250 obit - with photo - With Flag<br /><br />Done - KDJ001574Mathy - Renee Mathy - $250 obit - with photo - no flag</div><div> </div><div>Done - KDJ001575Martin - Edna Martin - $250 obit - with photo - no flag</div><div> </div><div>Done - KDJ001578Anderson - Joyce Anderson - $250 obit - with photo - no flag</div><div> </div><div>Done - KDJ001579Robbins - Thomas Robbins - $250 plus obit, it's long - with photo - no flag</div><div> </div><div>Done - KDJ001580Hamann - Kenneth Hamann - $250 obit - with photo - no flag</div><div> </div><div>Done - KDJ001576Huff - James Huff - $250 obit - No photo - no flag<br /><br />Done - KDJ001571Seefeldt - Mary Seefeldt - $250 obit - No photo - no flag <br /><br />Done - KDJ001569Hines - Michael Roman Hines - $250 obit - No photo - no flag</div><div><br />Done - Death notices - Lanoue, Lentz, Morales, Ridge, Taylor, Termuende, Valdez<br /><br /></div><div>Done - Past services - Meyer, Reilly, Schweigert</div><div> </div><div>Done - OBIT RECAP</div>
Shaw Local
News • Sports • Obituaries • eNewspaper • The Scene