Death notices: Feb. 21, 2024

Death notices<strong>Joyce Anderson</strong>, 69, of Bradley, passed away Monday (Feb. 19, 2024), at her home. Funeral arrangements are by Lax Mortuary, Kankakee.

<strong>Edmond Ewing Jr.</strong>, 63, of Rockford, passed away Feb. 11, 2024, in Rockford. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.

<strong>Patrick W. Hans</strong>, 71, of Crest Hill, passed away Saturday (Feb. 17, 2024), in Joliet. Funeral arrangements are by Evergreen Cremations.

<strong>Michael Roman Hines</strong>, 35, of Kankakee, passed away Feb. 12, 2024. Funeral arrangements are by Lax Mortuary, Kankakee.

<strong>Barbara Jean Jarchow,</strong> 83, of Oak Park, passed away Feb. 14, 2024. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.

<strong>Alan L. Mifflin,</strong> 68, of Kankakee, passed away Friday (Feb. 16, 2024). Funeral arrangements are by Jensen Funeral Homes.

Past services

Funeral Mass for <strong>Michael James Harman Jr.</strong>, 75, of Kankakee, was held Jan. 5 at St. Patrick Catholic Church in Kankakee, with the Rev. John Peeters officiating. Michael passed away Dec. 30, 2023. Interment was in the Mt. Calvary Cemetery in Cambridge, Ohio.

Funeral services for <strong>Jim A. Krumwiede</strong>, 50, of Bourbonnais, were held Jan. 8 at Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais, with the Rev. Karl Koeppen officiating. Jim passed away Jan. 2, 2024. Interment was in All Saints Cemetery, Bourbonnais. Pallbearers were Penny and Larry Menz, Tina, Rylan and John Krumwiede and Joe Lynch.