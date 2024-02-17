Death notices: Feb. 17, 2024

<strong>Brenda B. Blankestyn,</strong> 84, of Bradley, passed away Wednesday (Feb. 14, 2024), at Iroquois Memorial Resident Home in Watseka. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>John Flores,</strong> 52, of Bourbonnais, passed away Feb. 11, 2024, at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>Shawn Thomas Garretson</strong>, 44, of Kankakee, passed away Feb. 4, 2024. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>Edna Martin,</strong> 95, of Kankakee, passed away Thursday (Feb. 15, 2024), at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>Joseph Michael Mayotte,</strong> 77, of Kankakee, passed away Feb. 11, 2024, at his home. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.
<strong>Jerome Moore,</strong> 62, of Paducah, Ky., and formerly of Chebanse, passed away Wednesday (Feb. 14, 2024). Funeral arrangements are by Pettus Rowland Funeral Home in Paducah, Ky.
<strong>Norman F. Phillips</strong>, 87, of Chebanse, passed away Monday (Feb. 12, 2024), at Riverside’s Miller Healthcare Center in Kankakee. Funeral arrangements are By Schreffler Funeral Homes, Kankakee Chapel.
Past services (optional for Saturday)
Funeral Mass for <strong>Richard “Rick” Baud</strong>, 73, of Port Washington, Wis., and formerly of Bourbonnais, was held Dec. 29 at Maternity B.V.M. Catholic Church in Bourbonnais, with the Rev. Richard Prodehl officiating. Rick passed away Dec. 9, 2023.
Funeral services for <strong>Melanie Marilyn Madden</strong>, newborn, of Bourbonnais, were held Jan. 5 at Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais. Melanie passed away Dec. 27, 2023.
Funeral Mass for <strong>Helen “Helly” Delores Marczak</strong>, 93, of Kankakee, was held Jan. 6 at St. Patrick Catholic Church in Kankakee, with the Rev. Matt Pratscher officiating. Helen passed away Dec. 31, 2023. Pallbearers were Al and Luke Block, Tim Klopp, Mike Spilsbury, Derek Zilligen and Fernando Tapia. Honorary pallbearers were Danny Walsh, Jim LaCost, Bill Bufford, Mike Coash and Carlos Sanchez.