Obituary recap: Feb. 10, 2024

SATURDAY, FEB. 3
<strong>Bertrand, Gerald “Jerry,”</strong> 83, Kankakee, Jan. 31
<strong>Cahill, Thomas,</strong> 64, Dwight, Feb. 1
<strong>Carr, Joshua Emmanuel,</strong> 36, Kankakee, Jan. 22
<strong>Cleeland, Mac,</strong> 73, Manteno, Jan. 25
<strong>Hartman, Patricia,</strong> 94, Manteno, Jan. 17
<strong>Ream, Deanna,</strong> 83, St. Anne, Jan. 23
WEDNESDAY, FEB. 7
<strong>Allain, Edna,</strong> 101, Kankakee, Feb. 2
<strong>Bourassa, Donald,</strong> 88, Kankakee, Feb. 1
<strong>Clark, Janice,</strong> 82, Gilman, Feb. 3
<strong>Maisonneuve, Tina Marie,</strong> 54, Pensacola, Fla., Jan. 28