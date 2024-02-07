Death notices: Feb. 7, 2024

<strong>Gregg Collins</strong>, 65, of Grant Park, passed away Jan. 30, 2024, at his home. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home.
<strong>Gregory M. Hairston</strong>, 61, of Kankakee, passed away Saturday (Feb. 3, 2024), at his home. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home in Kankakee.
<strong>Philip D. Hoekstra</strong>, 100, of Kankakee, passed away Saturday (Feb. 3, 2024), at the Illinois Veterans Home at Manteno. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon-Houk Funeral Home in St. Anne.
<strong>Edward Albert Lahners</strong>, 74, of Kankakee, passed away Thursday (Feb. 1, 2024). Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home.
<strong>Evelyn E. Mau</strong>, 91, of Bourbonnais, passed away Sunday (Feb. 4, 2024), at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon-Hertz Funeral Home in Kankakee.
<strong>Susan A. Nourie</strong>, 71, of Kankakee, passed away Saturday (Feb. 3, 2024), at Citadel nursing home of Kankakee. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon-Hertz Funeral Home, Kankakee.
<strong>LeRoy R. Roloff,</strong> 74, of Odell, passed away Monday (Feb. 5, 2024), at Hines Veterans Hospital. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.
Funeral services for <strong>Wanda M. Mullett,</strong> 91, of Kankakee, were held Dec. 12 at Clancy-Gernon Hertz Funeral Home in Kankakee, with Edward Jackson officiating. Wanda passed away Dec. 8, 2023. Interment was in Mound Grove Gardens of Memory Cemetery, Kankakee. Pallbearers were Blake and Tyler Seedorf, Gary and Stephen Barbieri, and Codi and Bo McGlennon.
Funeral services for <strong>Sharon Parker</strong>, 78, of Bradley, were held Dec. 14 at Schreffler Funeral Homes, Kankakee Chapel, with the Rev. Scott Henley officiating. Sharon passed away Dec. 10, 2023. Interment was in Limestone Cemetery, Limestone.