Obituary recap: Feb. 3, 2024

SATURDAY, JAN. 27
<strong>Bishop-Waddle, Morgan Rose,</strong> 39, New Albany, Miss., Jan. 13
<strong>Collette, Donna,</strong> 77, Kankakee, Jan. 25
<strong>Dart, Linda,</strong> 80, Watseka, Jan. 21
<strong>Lindhorst, Richard Dean “Rick,”</strong> 80, Bourbonnais, Jan. 22
<strong>Maubach, Dennis “Cobby,”</strong> 71, Watseka, Jan. 22
<strong>Scheribel, Russell,</strong> 89, South Elgin, Jan. 8
<strong>Wright, Norma Jean,</strong> 93, Colorado Springs, Colo., Jan. 8
WEDNESDAY, JAN. 31
<strong>Beland, Delicca Diane,</strong> 60, Bourbonnais, Jan. 25
<strong>Bolen, William John “Bill,”</strong> 67, Bloomingdale, Jan. 20
<strong>Brandenburg, Sari Charlene,</strong> 81, Kankakee, Jan. 26
<strong>Brown, Alice,</strong> 87, Crestwood, Jan. 28
<strong>Cooper, Glen,</strong> 56, Kankakee, Jan. 27
<strong>Crite, Amari,</strong> 14, Momence, Jan. 25
<strong>Emmons, Joyce Rae,</strong> 95, Bourbonnais, Jan. 22
<strong>Frey, Nichola “Nicky,”</strong> 81, Kankakee, Jan. 25
<strong>Harris, James “Jim,”</strong> 87, St. Anne, Jan. 25
<strong>Hopkins, Harlow</strong>, 92, Bourbonnais, Jan. 15