Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Obituaries

Obituary recap: Jan. 20, 2024

By Daily Journal

SATURDAY, JAN. 13

Barnard, Sharon, 76, Las Vegas, Nev., Dec. 24

Barrone, Richard, 96, Kankakee, Jan. 10

Beyer, Donald "Don," 90, Bourbonnais, Jan. 9

Blue, Annie, 95, Chebanse, Jan. 6

Clem, Nadine, 80, Momence, Jan. 7

Duchene, Donna, 88, Bourbonnais, Jan. 11

Lagacy, David, 63, Grant Park, Jan. 9

Lewke, Julia, 101, Grant Park, Jan. 6

Lezotte, Myrna, 80, Martinton, Jan. 6

Long, Nicole, 54, Manteno, Jan. 6

Reilly, Frances, 85, St. Petersburg, Fla., Dec. 31

Saindon, James "Jim," 79, Bourbonnais, Jan. 10

WEDNESDAY, JAN. 17

Bringelson, Dennis, 82, Harlingen, Texas, Jan. 12

Mallon, Cora, 89, Watseka, Jan. 12

Rauschenberg, Gretchen Strasma, 90, Columbus, Ohio, Jan. 8

Richmond, Daryl, 79, Manteno, Jan. 11

Schroeder, Ronald, 80, Bourbonnais, Jan. 10

Story, Joann Marie, 77, Grand Haven, Mich., Jan. 15

West, Patrick, 78, Bourbonnais, Jan. 4