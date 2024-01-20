Obituary recap: Jan. 20, 2024

SATURDAY, JAN. 13
Barnard, Sharon, 76, Las Vegas, Nev., Dec. 24
Barrone, Richard, 96, Kankakee, Jan. 10
Beyer, Donald "Don," 90, Bourbonnais, Jan. 9
Blue, Annie, 95, Chebanse, Jan. 6
Clem, Nadine, 80, Momence, Jan. 7
Duchene, Donna, 88, Bourbonnais, Jan. 11
Lagacy, David, 63, Grant Park, Jan. 9
Lewke, Julia, 101, Grant Park, Jan. 6
Lezotte, Myrna, 80, Martinton, Jan. 6
Long, Nicole, 54, Manteno, Jan. 6
Reilly, Frances, 85, St. Petersburg, Fla., Dec. 31
Saindon, James "Jim," 79, Bourbonnais, Jan. 10
WEDNESDAY, JAN. 17
Bringelson, Dennis, 82, Harlingen, Texas, Jan. 12
Mallon, Cora, 89, Watseka, Jan. 12
Rauschenberg, Gretchen Strasma, 90, Columbus, Ohio, Jan. 8
Richmond, Daryl, 79, Manteno, Jan. 11
Schroeder, Ronald, 80, Bourbonnais, Jan. 10
Story, Joann Marie, 77, Grand Haven, Mich., Jan. 15
West, Patrick, 78, Bourbonnais, Jan. 4