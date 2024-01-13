Shaw Local

Obituary recap: Jan. 13, 2024

By Daily Journal

SATURDAY, JAN. 6

Brown, Judith, 75, Bourbonnais, Dec. 31

Deno, Joseph "Joe," 77, Kankakee, Jan. 4

Krumwiede, Jim, 50, Bourbonnais, Jan. 2

Maloney, Sharon, 80, Bourbonnais, Dec. 20

Shaw, Clyde, 88, Manteno, Jan. 4

MONDAY, JAN. 8

Janevicius, Anna, 98, Kankakee, Jan. 3

Siedentop, Barbara "Barb," 74, Herscher, Jan. 4

WEDNESDAY, JAN. 10

Emanuelson, Wanda, 64, Essex, Dec. 24

Fulton, Rosetta, 67, Kankakee, Jan. 5

Hays, Edna, 94, Manteno, Jan. 5

Long, Nicole, 54, Manteno, Jan. 6

Morgan, Delbert Earl, 91, Godfrey, Dec. 27

O'Keefe, Ora Lee, 82, Manteno, Jan. 5

Pomelow, DeAnn, 69, Kankakee, Jan. 5

Powers, Joann, 73, Kankakee, Jan. 6

Serovy, James, 88, St. Anne, Jan. 5