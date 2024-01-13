Obituary recap: Jan. 13, 2024

SATURDAY, JAN. 6
Brown, Judith, 75, Bourbonnais, Dec. 31
Deno, Joseph "Joe," 77, Kankakee, Jan. 4
Krumwiede, Jim, 50, Bourbonnais, Jan. 2
Maloney, Sharon, 80, Bourbonnais, Dec. 20
Shaw, Clyde, 88, Manteno, Jan. 4
MONDAY, JAN. 8
Janevicius, Anna, 98, Kankakee, Jan. 3
Siedentop, Barbara "Barb," 74, Herscher, Jan. 4
WEDNESDAY, JAN. 10
Emanuelson, Wanda, 64, Essex, Dec. 24
Fulton, Rosetta, 67, Kankakee, Jan. 5
Hays, Edna, 94, Manteno, Jan. 5
Long, Nicole, 54, Manteno, Jan. 6
Morgan, Delbert Earl, 91, Godfrey, Dec. 27
O'Keefe, Ora Lee, 82, Manteno, Jan. 5
Pomelow, DeAnn, 69, Kankakee, Jan. 5
Powers, Joann, 73, Kankakee, Jan. 6
Serovy, James, 88, St. Anne, Jan. 5