Obituary recap: Jan. 6, 2024

By Daily Journal

SATURDAY, DEC. 30

Carlise, Carmella Jeanne (Bridgewater), 84, Peoria, Ariz., Dec. 1

Eckhardt, Frederick P., 93, Trenton, Ga., Dec. 25

Kirk, Eve Marie, 65, Grant Park, Dec. 27

Krause, Andrew J., 39, Omaha, Neb., Dec. 25

Shopik, John, 79, Kankakee, Dec. 28

Sorensen, Mary Louise, 88, Watseka, Dec. 27

Westover, Russell, 75, Kankakee, Dec. 27

TUESDAY, JAN. 2

Curtis, William “Bill,” 92, Kankakee, Dec. 28

Kohl, Bernice, 96, Vienna, Dec. 29

Meyer, Lyle, 84, Bonfield, Dec. 29

Quigley, Michael, 76, Kankakee, Dec. 28

WEDNESDAY, JAN. 3

Beaupre, Lana, 81, Clifton, Dec. 23

Harman, Michael Jr., 76, Kankakee, Dec. 30

Hebert, Jane, 84, Manteno, Dec. 27

Ley, Catherine “Cathy,” 92, Bonfield, Dec. 6

Madden, Melanie, newborn baby, Bourbonnais, Dec. 27

Marczak, Helen “Helly,” 93, Kankakee, Dec. 31

Morgan, Delbert Earl, 91, Godfrey, Dec. 27

Nelson, Eric “Rick,” 66, Kankakee, Dec. 18

Portwood, Bill, 88, Sheldon, Jan. 1

Schweigert, Robbie, 82, Bourbonnais, Dec. 30

Terrell, William, 94, Swansea, Dec. 26

Wheeler, Ralph, 83, Kankakee, Jan. 1

Young, Laura, 86, Kankakee, Dec. 29