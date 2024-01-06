Obituary recap: Jan. 6, 2024

SATURDAY, DEC. 30
Carlise, Carmella Jeanne (Bridgewater), 84, Peoria, Ariz., Dec. 1
Eckhardt, Frederick P., 93, Trenton, Ga., Dec. 25
Kirk, Eve Marie, 65, Grant Park, Dec. 27
Krause, Andrew J., 39, Omaha, Neb., Dec. 25
Shopik, John, 79, Kankakee, Dec. 28
Sorensen, Mary Louise, 88, Watseka, Dec. 27
Westover, Russell, 75, Kankakee, Dec. 27
TUESDAY, JAN. 2
Curtis, William “Bill,” 92, Kankakee, Dec. 28
Kohl, Bernice, 96, Vienna, Dec. 29
Meyer, Lyle, 84, Bonfield, Dec. 29
Quigley, Michael, 76, Kankakee, Dec. 28
WEDNESDAY, JAN. 3
Beaupre, Lana, 81, Clifton, Dec. 23
Harman, Michael Jr., 76, Kankakee, Dec. 30
Hebert, Jane, 84, Manteno, Dec. 27
Ley, Catherine “Cathy,” 92, Bonfield, Dec. 6
Madden, Melanie, newborn baby, Bourbonnais, Dec. 27
Marczak, Helen “Helly,” 93, Kankakee, Dec. 31
Morgan, Delbert Earl, 91, Godfrey, Dec. 27
Nelson, Eric “Rick,” 66, Kankakee, Dec. 18
Portwood, Bill, 88, Sheldon, Jan. 1
Schweigert, Robbie, 82, Bourbonnais, Dec. 30
Terrell, William, 94, Swansea, Dec. 26
Wheeler, Ralph, 83, Kankakee, Jan. 1
Young, Laura, 86, Kankakee, Dec. 29