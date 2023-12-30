Obituary recap: Dec. 30, 2023

SATURDAY, DEC. 23
Baud, Richard "Rick," 73, Port Washington, Wis., Dec. 9
Beck, B. Ruth, 78, Bradley, Dec. 19
DeGroot, Paul, 65, St. Anne, Dec. 19
DeMeulenaere, Judith "Judy," 63, Angier, N.C., Dec. 18
Denault, Jeffrey, 67, Bradley, Dec. 13
Loitz, James, 70, Grant Park, Dec. 18
Mau, Teresa, 66, Kankakee, Dec. 20
Reilly, Edward "Ed," 87, Bourbonnais, Dec. 19
Schwass, Raymond "Ray," 61, Kankakee, Dec. 8
Shekey, Harry, 66, Kankakee, Dec. 18
Sowell, Robert, 75, Kankakee, Dec. 15
Stanek, Theresa D., 95, Palm Harbor, Fla., Dec. 16
Wikle, Gaylard, 88, Waynesville, Dec. 20
Wulff, Dwight, 76, Bourbonnais, Dec. 16
TUESDAY, DEC. 26
Cheffer, Ron, 71, Omaha, Neb., Dec. 20
Seefeldt, Clyde, 91, Watseka, Dec. 22
WEDNESDAY, DEC. 27
Born, Steven "Born," 64, Kankakee, Dec. 21
Floyd, William, 88, Bourbonnais, Dec. 21
Johnson, Rev. Jesse L., 77, Kankakee, Dec. 13
Klein, Ralph, 85, Bourbonnais, Dec. 19