Death notices: Dec. 27, 2023

<strong>Death notices</strong>
<strong>Robert James Carney,</strong> 77, of Manteno, passed away Sunday (Dec. 24, 2023), at the Illinois Veterans Home at Manteno. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home.
<strong>Phillip D. Dunning,</strong> 63, of Hoopeston, passed away Sunday (Dec. 24, 2023), at Carle Hoopeston Regional Health Center in Hoopeston. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.
<strong>Elleanor Jeanne Price</strong>, 8, of St. Anne, passed away the morning of Saturday (Dec. 23, 2023), at Carle Foundation Hospital in Urbana. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home.
<strong>Carl Willis,</strong> 84 , of Kankakee, passed away Monday (Dec. 25, 2023), at Citadel nursing home of Bourbonnais. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.