Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Obituaries

Obituary recap: Dec. 23, 2023

By Daily Journal

SATURDAY, DEC. 16

<strong>Haynes, Patrick,</strong> 54, Manteno, Dec. 13

<strong>Hoffman, Sister M. June,</strong> 98, Rockford, Dec. 13

<strong>Laster, Carolyne,</strong> 87, Bradley, Dec. 13

<strong>Light, Silas,</strong> 90, Glendale, Ariz., Dec. 7

<strong>Parrish, Norma,</strong> 94, Kankakee, Dec. 13

<strong>Propes, Alfred,</strong> 84, Kankakee, Dec. 10

<strong>Vickery, Judy,</strong> 72, Kankakee, Dec. 11

<strong>Williams, Susie,</strong> 84, Kankakee, Dec. 7

<strong>Yates-Bishop, Louise,</strong> 65, Kankakee, Dec. 4

MONDAY, DEC. 18

<strong>Mills, Ginger,</strong> 85, Herscher, Dec. 15

<strong>Rogers, Karen,</strong> 84, Chebanse, Dec. 13

<strong>Taylor, Ross Jr.,</strong> 85, Kankakee, Dec. 8

WEDNESDAY, DEC. 20

<strong>Carlise, Carmella Jeanne,</strong> 84, Peoria, Ariz., Dec. 1

<strong>Honey, Dale “Randy,”</strong> 67, Bourbonnais, Dec. 16