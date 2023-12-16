Obituary recap: Dec. 16, 2023

SATURDAY, DEC. 9
<strong>Burke, Charles,</strong> 74, Bradley, Nov. 26
<strong>Elliott, John Sr.,</strong> 81, Naperville, Dec. 2
<strong>McElroy, Eric,</strong> 41, Manteno, Dec. 2
<strong>Szymborski, Rosalyn,</strong> 102, Kankakee, Nov. 19
<strong>Tatro, Marilyn,</strong> 77, Chatsworth, Dec. 7
MONDAY, DEC. 11
<strong>Colclasure, Nancy May,</strong> 82, Sebring, Fla., Dec. 3
<strong>Dykstra, Sandra “Sandy,”</strong> 78, Aroma Park, Dec. 9
<strong>Mullett, Wanda,</strong> 91, Kankakee, Dec. 8
<strong>Patnaude, Russell,</strong> 91, Watseka, Dec. 7
WEDNESDAY, DEC. 13
<strong>Bally, Suzanne,</strong> 80, Bloomington, Dec. 1
<strong>Berns, Wanda,</strong> 62, Clifton, Dec. 7
<strong>Greenawalt, Forest,</strong> 86, Bourbonnais, Dec. 12
<strong>McCrary, Terry,</strong> 67, Pembroke Township, Dec. 2
<strong>Metzger, Dorothy,</strong> 90, Manteno, Dec. 9
<strong>Milton, Patricia,</strong> 93, Manteno, Dec. 4
<strong>Palmateer, Michael,</strong> 74, Manteno, Dec. 5
<strong>Parker, Sharon “Sherry,”</strong> 78, Bradley, Dec. 10
<strong>Yott, Edward,</strong> 82, Manteno, Dec. 11