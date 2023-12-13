Death notices: Dec. 13, 2023

<strong>Death notices</strong>
<strong>Walter Jerry Gray</strong>, 77, of Crete, passed away Nov. 29, 2023, at the Illinois Veterans Home at Manteno. Funeral arrangements are by Brown-Jensen Funeral Home.
<strong>Matthew S. Kufner</strong>, 45, of Bourbonnais, passed away Friday (Dec. 8, 2023). Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>Rose Miller,</strong> 68, of Kankakee, passed away Dec. 5, 2023, at her home. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>Katie Moore,</strong> 95, of Joliet, passed away Monday (Dec. 11, 2023), at Lightways Hospice, Joliet. Funeral arrangements are by Lax Mortuary, Kankakee.
Ross Taylor, 85, of Kankakee, passed away Friday (Dec. 8, 2023), at Ascension Saint Mary Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.
<strong>Past services</strong>
Funeral services for <strong>Dustin Raphael Menard</strong>, 51, of Bradley, were held Oct. 25 at Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais. Dustin passed away Oct. 17, 2023. Inurnment was in Abraham Lincoln National Cemetery, Elwood. Pallbearers were Edward and Marvin Menard, Nathan Reynolds, Moris Corbitt, Mike Joslin and Billy Haga. Honorary pallbearers were Ian Cook and Brett Stevenson.
Funeral services for <strong>Ronald Siedentop</strong>, 85, of Limestone, were held Oct. 28 at Schreffler Funeral Homes, Kankakee Chapel. Ronald passed away Oct. 19, 2023. Interment was in Trinity Lutheran Cemetery, Herscher. Pallbearers were Glenn and Jed Siedentop, Brett Valiquette, and Zachary, Jack and Brian Tuxhorn.