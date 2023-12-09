Shaw Local

Obituaries

Obituary recap: Dec. 9, 2023

By Daily Journal

SATURDAY, DEC. 2

Butterfield, John Keith, 93, Las Vegas, Nev., Nov. 28

Dettmer, Thomas, 76, Grant Park, Nov. 22

Issert, Mary Lou, 78, Peotone, Nov. 30

Kirts, Brenda, 77, Bourbonnais, Nov. 17

MONDAY, DEC. 4

 Love, Judith Ann, 84, South Elgin, Nov. 26

WEDNESDAY, DEC. 6<strong>

</strong>

Anderson, Durl, 91, Ashkum, Dec. 4

Bargmann, James "Bo," 62, Champaign, Dec. 3

Carroll, Elzie, 75, Kankakee, Nov. 24

Dellibac, Amy, 57, Kankakee, Dec. 4

Diveley, David Sr., 69, Bourbonnais, Dec. 1

Gravesen, Christine, 61, Campus, Dec. 3

Hasik, Frank George II, 83, Kankakee, Nov. 29

Krumwiede, Gary, 71, Bradley, Oct. 25

Majors, James, 84, Bradley, Dec. 1

Minton, Bebe, 63, Bradley, Nov. 26

Mumm, Sherman, 91, Momence, Dec. 3

O'Connor, Paul, 60, Indianapolis, Ind., Nov. 25

Palmgren, Charles "Chuck," 88, Kankakee, Nov. 30

Richardson, Sandra, 76, Momence, Dec. 2

Smith, Katherine, 78, Manteno, Dec. 3

Spring, Mark, 71, St. Anne, Nov. 22