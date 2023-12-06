Obituary budget for Wednesday, Dec. 6

<div>Done - KDJ001361Minton - Flag - Bebe Minton - $250 obit - with photo - With Flag<br /><br />Done - KDJ001348Spring - Flag - Mark Spring - $250 obit - with photo - With Flag</div><div> </div><div>Done - KDJ001350OConnor - Flag - Paul O'Connor - $250 obit - with photo - With Flag</div><div><br />Done - KDJ001351Majors - Flag - James Majors - $250 obit - with photo - With Flag<br /><br /></div><div>Done - KDJ001349Krumwiede - Flag - Gary Krumwiede - $250 obit - with photo - With Flag</div><div> </div><div>Done - KDJ001354Mumm - Flag - Sherman Mumm - $250 obit - with photo - With Flag</div><div> </div><div>Done - KDJ001355Diveley - Flag - Dave Diveley - $250 obit - with photo - With Flag</div><div> </div><div>Done - KDJ001359Anderson - Flag - Durl Anderson - $250 obit - with photo - With Flag<br /><br />Done - KDJ001357Hasik - Frank Hasik - $250 plus obit because of the length - with photo - no flag<br /><br />Done - KDJ001353Richardson - Sandra Richardson - $250 obit - with photo - no flag</div><div> </div><div>Done - KDJ001352Smith - Katherine Smith - $250 obit - with photo - no flag</div><div> </div><div>Done - KDJ001356Palmgren - Charles Palmgren - $250 obit - with photo - no flag</div><div> </div><div>Done - KDJ001360Gravesen - Christine Gravesen - $250 obit - with photo - no flag</div><div> </div><div>Done - KDJ001362Dellibac - Amy Dellibac - $250 obit - with photo - no flag<br /><br />Done - KDJ001363Bargmann - James Bargmann - $250 obit - with photo - no flag</div><div> </div><div>Done - KDJ001358Carroll - Elzie Carroll - $50 service announcement - no photo - no flag</div><div> </div><div> </div><div>Done - (In Blox) Death notices: Graves, Kladis, Sauerwein, Shreffler, Sutherland, Szymborski, Forgas, Moore</div><div> </div><div> </div>