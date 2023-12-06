Death notices: Dec. 6, 2023

<strong>Death notices</strong>
Jill E. Forgas, 55, of Momence, passed away Nov. 22, 2023. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
Doreen Graves, 81, of Momence, passed away Nov. 28, 2023, at her home. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Homes.
Christopher Kladis, 71, of Braidwood, passed away Saturday (Dec. 2, 2023), at Loyola University Medical Center in Maywood. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.
Warren Moore, 69, of Bourbonnais, passed away Monday (Dec. 4, 2023), at his home. Funeral arrangements are by Lax Mortuary, Kankakee.
Darlene Janice Sauerwein, 85, of Kankakee, passed away Tuesday (Dec. 5, 2023), at her home. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
Renee Gifford Shreffler, 57, of Kankakee, passed away Nov. 14, 2023. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
Judith Ann Sutherland, 83, of Bourbonnais, passed away Sunday (Dec. 3, 2023), at her home. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
Rosalyn J. Szymborski, 102, of Kankakee, and formerly of Worth and Chicago, passed away Nov. 19, 2023, at Asbury Assisted Living in Kankakee. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon-Hertz Funeral Home in Kankakee.