Obituary recap: Nov. 25, 2023

SATURDAY, NOV. 18
Britton, Kay Carole, 84, Wheat Ridge, Colo., Oct. 31
Burrell, Dudley, 83, Kankakee, Nov. 12
Burson, Donald Ray, 75, Haines City, Fla., Nov. 3
Butz, Robert, 92, Kankakee, Nov. 11
Decker, David "Dave," 62, Kankakee, Nov. 15
DuVall, Sally Ann (McCormick), 82, Bourbonnais, Nov. 15
Dyer, David, 74, Haverhill, Mass., Nov. 13
Keigher, John, 76, Frankfort, Nov. 14
Menard-Jones, Heather, 47, Bradley, Nov. 12
Richardson, Sharon, 72, Manteno, Nov. 12
Torchia, Peter, 94, Kankakee, Nov. 11
Wheeler, Mary, 75, Bourbonnais, Nov. 12
MONDAY, NOV. 20
Burkhalter, Mary "Jeanie," 91, Bourbonnais, Nov. 18
Goddard, Carol, 78, Kankakee, Nov. 18
Kawanna, Ronald "Ron" Sr., 89, Manteno, Nov. 11
WEDNESDAY, NOV. 21
Aust, Joyce Nadine, 88, Monroe, Mich., Nov. 18
Bolatto, Stephen Jr., 89, Braidwood, Nov. 19
Castro, Miguel, 87, Bourbonnais, Nov. 20
Cheffer, Colette, 103, Watseka, Nov. 19