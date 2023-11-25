Shaw Local

Obituary recap: Nov. 25, 2023

By Daily Journal

SATURDAY, NOV. 18

Britton, Kay Carole, 84, Wheat Ridge, Colo., Oct. 31

Burrell, Dudley, 83, Kankakee, Nov. 12

Burson, Donald Ray, 75, Haines City, Fla., Nov. 3

Butz, Robert, 92, Kankakee, Nov. 11

Decker, David "Dave," 62, Kankakee, Nov. 15

DuVall, Sally Ann (McCormick), 82, Bourbonnais, Nov. 15

Dyer, David, 74, Haverhill, Mass., Nov. 13

Keigher, John, 76, Frankfort, Nov. 14

Menard-Jones, Heather, 47, Bradley, Nov. 12

Richardson, Sharon, 72, Manteno, Nov. 12

Torchia, Peter, 94, Kankakee, Nov. 11

Wheeler, Mary, 75, Bourbonnais, Nov. 12

MONDAY, NOV. 20

Burkhalter, Mary "Jeanie," 91, Bourbonnais, Nov. 18

Goddard, Carol, 78, Kankakee, Nov. 18

Kawanna, Ronald "Ron" Sr., 89, Manteno, Nov. 11

WEDNESDAY, NOV. 21

Aust, Joyce Nadine, 88, Monroe, Mich., Nov. 18

Bolatto, Stephen Jr., 89, Braidwood, Nov. 19

Castro, Miguel, 87, Bourbonnais, Nov. 20

Cheffer, Colette, 103, Watseka, Nov. 19