Death notices: Nov. 25, 2023

<strong>Death notices</strong>
<strong>Percy Raymond Griffin,</strong> 58, of Indianapolis, Ind., and formerly of Sun River Terrace, passed away Oct. 23, 2023. Funeral arrangements are by Albertson's Mortuary in Indianapolis, Ind.
<strong>Norman D. Piggush,</strong> 79, of Kankakee, passed away Wednesday (Nov. 22, 2023), at Citadel nursing home, Kankakee. Funeral arrangements are by Schreffler Funeral Homes, Kankakee Chapel.
<strong>Musio Rosas</strong>, 62 , of Casacuaran, Mexico passed away Nov. 16, 2023, at home in Kankakee. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.