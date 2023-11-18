Shaw Local

Obituaries

Obituary recap: Nov. 18, 2023

By Daily Journal

FRIDAY, NOV. 10

Barry, Marvin, 62, Kankakee, Oct. 1

Loy, Elaine K., 64, Downers Grove, Nov. 6

Nimz, Stuart, 66, Watseka, Nov. 6

Reeves, Gina, 56, Bradley, Nov. 7

Rieke, Vivian, 106, Dwight, Nov. 7

MONDAY, NOV. 13

Ark, Carol, 89, Piper City, Nov. 10

Browning, William P., 78, Wilmington, Nov. 8

Courville, Yvonne, 90, Bourbonnais, Nov. 9

Deaton, Mary Jo "MJ," 72, Bradley, Nov. 10

Hamilton, J.B., 92, Pembroke Township, Nov. 9 

Prussner, David, 63, Bourbonnais, Nov. 9

Schroeder, Christine, 78, Watseka, Nov. 9

WEDNESDAY, NOV. 15

Benjamin, Walter Charles, 35, Wabash, Ind., Nov. 11

DuFrain, Theresa, 98, Kankakee, Nov. 10

Helmig, Joyce, 78, Bourbonnais, Nov. 9

Koets, Duane, 83, Normal, Nov. 7

Miller, Jessie, 77, Kankakee, Nov. 8

Schingel, Kathryn "Katie," 49, Chebanse, Nov. 11

Smith Tatroe, Callie Amber, 29, Reddick, Nov. 12

Stoops, Paul, 68, Bradley, Nov. 13

Switzer, Stuart Boyd, 82, Harrisburg, Nov. 10

Van Natta, Catherine "Cath," 72, Bradenton, Fla., Nov. 6