Obituary recap: Nov. 11, 2023

SATURDAY, NOV. 4
<strong>Alvey, Stephen</strong>, 76, Bradley, Oct. 31
<strong>Bohlmann, Barbara</strong>, 91, Watseka, Oct. 31
<strong>Bright, Pamela</strong>, 54, Bourbonnais, Oct. 28
<strong>Cooper, Dorla</strong>, 89, Chebanse, Nov. 1
<strong>Eby, Mary</strong>, 79, Kankakee, Nov. 1
<strong>Hayes, Madonna</strong>, 88, Bourbonnais, Oct. 31
<strong>Hughes, Rosetta</strong>, 72, Wilmington, Oct. 31
<strong>Magruder, Donald J.</strong>, 63, Kankakee, Oct. 22
<strong>Pristach, Chris</strong>, 64, Kankakee, Oct. 13
<strong>Shannon, Ernest</strong>, 91, St. Anne, Oct. 30
MONDAY, NOV. 6
<strong>Crane, Betty</strong>, 97, Watseka, Nov. 3
WEDNESDAY, NOV. 8
<strong>Hendrickson, Lucille</strong>, 72, Manteno, Nov. 4
<strong>Mittons, Gertrude</strong>, 81, Sun River Terrace, Nov. 3
<strong>Murphy, Robert Michael Sr.</strong>, 80, Ocala, Fla., Oct. 18
<strong>Nadler, Lorraine</strong>, 96, Peotone, Nov. 4
<strong>Nims, Jimmie</strong>, 79, Gilman, Nov. 3