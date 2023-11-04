Obituary recap: Nov. 4, 2023

SATURDAY, OCT. 28
Fattori, Yolanda Marie, 71, Bourbonnais, Oct. 22
Jordan, Vivian, 101, Onarga, Oct. 25
Krizan, Joseph, 82, Bradley, Oct. 24
Roop, Marilyn Jean, 96, Sylvania, Ohio, Oct. 25
Sorich, Frank G., 66, The Villages, Fla., Oct. 16
Tobey, Jacquelyn "Jackie," 81, Herscher, Oct. 24
WEDNESDAY, NOV. 1
Bukowski, Darlene, 86, Clifton, Oct. 27
Denault, Duane, 84, Bradley, Oct. 29
Magruder, Donald J., 63, Kankakee, Oct. 22
Maldonado, Agapito "Speedy," 79, Essex, Oct. 27
Zbinden, Raymond, 95, Aroma Park, Oct. 27