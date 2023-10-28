Shaw Local

Obituary recap: Oct. 28, 2023

By Daily Journal

SATURDAY, OCT. 21

Bonds, Jennifer, 53, Bourbonnais, Oct. 16

Boudreau, Arnold Joseph, 92, Rochelle, Oct. 17

Denault, Muriel Jean, 81, St. Anne, Oct. 14

Garrett, Kayne, 57, Bourbonnais, Oct. 19

Harring, Brock, 75, Bourbonnais, Oct. 5

Johnsen, Howard, 70, Bourbonnais, Oct. 15

Madewell, Roberta, 82, Bradley, Aug. 15

Martell, Joyce, 87, Conway, S.C., Oct. 18

Menard, Dustin, 51, Bradley, Oct. 17

Odette, Brian, 67, Bourbonnais, Oct. 18

Ortiz, Norbert "Bert," 65, Orlando, Fla., Aug. 2

Pristach, Chris, 64, Kankakee, Oct. 13

Richards, William, 100, Tequesta, Fla., Oct. 11

MONDAY, OCT. 23

Bork, Joyce, 85, Onarga, Oct. 19

Campbell, Marilyn, 87, Diamond, Oct. 19

Fromm, Richard "Rich," 76, Godley, Oct. 18

WEDNESDAY, OCT. 25

Brown, Kevin, 37, Waller, Texas, Oct. 23

Bundy, Mary, 50, Kankakee, Oct. 18

Bungo, Margaret, 71, Custer Park, Oct. 22

Gordon, Dianne, 77, Bourbonnais, Oct. 21

Martin, Billy, 67, St. Anne, Oct. 17

Rink, Gene, 76, Orr, Minn., Oct. 20

Siedentop, Ronald, 85, Limestone, Oct. 19

Vassiliou, Helen, 92, Wheeling, Oct. 21