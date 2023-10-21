Obituary recap: Oct. 21, 2023

SATURDAY, OCT. 14
Fritz, Marilyn, 86, Clifton, Oct. 10
March, Agnes, 94, Peotone, Oct. 10
Toepper, Lilly Isabella, baby, Bourbonnais, Oct. 11
MONDAY, OCT. 16
Andreina, Leon "Oddie," 88, Oct. 13
Bertrand, Ross, 78, Kankakee, Oct. 13
Houk, Lucia, 80, St. Anne, Oct. 12
Link, Gordon, 77, Watseka, Oct. 11
WEDNESDAY, OCT. 18
Collette, Kenneth, 77, Bradley, Oct. 7
Lane-Roth, Hafizah "Wanda," 57, Bourbonnais, Oct. 8
Martin, Ronald, 79, Clifton, Oct. 14
Richards, William, 100, Tequesta, Fla., Oct. 11
Tusinski, Theodore "Ted," 96, Bradley, Oct. 13