Obituary budget for Saturday, Oct. 21

Done - Special block formatted obit - Flag - William Richards - $500 obit - with photo - With Flag
Done - KDJ001238Odette (This one needs to go at the top, right on page 2, 30-year pressman for The Daily Journal.) Brian Odette - Free, former longtime employee - with photo - no flag
Done - KDJ001230Menard - Flag - Dustin Menard - $250 obit - with photo - With Flag
Done - KDJ001235Johnsen - Flag - Howard Johnsen - $250 obit - with photo - With Flag
Done - KDJ001229Boudreau - Arnold Boudreau - $250 obit - with photo - no flag
Done - KDJ001231Harring - Brock Harring - $250 obit - with photo - no flag
Done - KDJ001232Denault - Muriel Denault - $250 obit - with photo - no flag
Done - KDJ001233Pristach - Chris Pristach - $250 obit - with photo - no flag
Done - KDJ001236Garrett - Kayne Garrett - $250 obit - with photo - no flag
Done - KDJ001237Martell - Joyce Martell - $250 obit - with photo - no flag
Done - KDJ001234Bonds - Jennifer Bonds - $250 obit - with photo - no flag
Done - KDJ001196Madewell - Roberta Madewell - $50 service announcement - no photo - no flag
Done - KDJ001228Ortiz - Norbert Ortiz - $50 service announcement - no photo - no flag
- (In Blox) Death notices: Barry, DuMontelle, Grinis, Martin, Siedentop, Wills
Past services - must go
Done - OBIT RECAP
<div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div>