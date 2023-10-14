Shaw Local

Obituary recap: Oct. 14, 2023

By Daily Journal

SATURDAY, OCT. 7

Abbott, De, 82, Peotone, Oct. 4

Belt, Denise M., 59, Sidney, Ohio, Oct. 4

Bright, Elinor, 84, Manteno, Sept. 29

Page, Phyllis, 86, Bourbonnais, Oct. 1

TUESDAY, OCT. 10

Richie, Timothy, 47, Minnetrista, Minn., Oct. 7

WEDNESDAY, OCT. 11

Blanchette, Janet, 91, Kankakee, Oct. 9

Chouinard, Dustin, 41, Mt. Zion, Oct. 7

Dressler, Wayne, 87, Kankakee, Oct. 9

Hendron, Barbara, 71, Danforth, Oct. 2

Hockensmith Luan, Janice, 76, Bourbonnais, Oct. 8

Isaacs, Billy, 94, Danforth, Oct. 4

Kelch, Mary Margaret, 82, Bourbonnais, Oct. 9

Pollie, Roscoe Sr., "Rusty," 66, Kankakee, Sept. 29 