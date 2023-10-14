Obituary recap: Oct. 14, 2023

SATURDAY, OCT. 7
Abbott, De, 82, Peotone, Oct. 4
Belt, Denise M., 59, Sidney, Ohio, Oct. 4
Bright, Elinor, 84, Manteno, Sept. 29
Page, Phyllis, 86, Bourbonnais, Oct. 1
TUESDAY, OCT. 10
Richie, Timothy, 47, Minnetrista, Minn., Oct. 7
WEDNESDAY, OCT. 11
Blanchette, Janet, 91, Kankakee, Oct. 9
Chouinard, Dustin, 41, Mt. Zion, Oct. 7
Dressler, Wayne, 87, Kankakee, Oct. 9
Hendron, Barbara, 71, Danforth, Oct. 2
Hockensmith Luan, Janice, 76, Bourbonnais, Oct. 8
Isaacs, Billy, 94, Danforth, Oct. 4
Kelch, Mary Margaret, 82, Bourbonnais, Oct. 9
Pollie, Roscoe Sr., "Rusty," 66, Kankakee, Sept. 29