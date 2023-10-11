Obituary budget for Wednesday, Oct. 11, 2023

Done - KDJ001211Pollie - Flag - Roscoe Pollie Sr. - $250 obit - with photo - With Flag
Done - KDJ001207Hendron - Barbara Hendron - $250 obit - with photo - no flag
Done - KDJ001208Blanchette - Janet Blanchette - $250 obit - with photo - no flag
Done - KDJ001209Chouinard - Dustin Chouinard - $250 obit - with photo - no flag
Done - KDJ001210Isaacs - Billy Isaacs - $250 obit - with photo - no flag
Done - KDJ001212Kelch - Mary Margaret Kelch - $250 obit - with photo - no flag
Done - KDJ001214Dressler - Wayne Dressler - $250 obit - with photo - no flag
Done - KDJ001213Hockensmith - Janice Hockensmith Laun - $250 obit - with photo - no flag
Done - (In Blox) Death notices: Four of them, they are ready to go
<div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div>