Death notices: Oct. 10

<strong>Gary E. Buff,</strong> 64, of Clifton, passed away Wednesday (Oct. 4, 2023), at Ascension Saint Mary Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are by Knapp Funeral Home in Clifton.
<strong>Richard P. Christensen,</strong> 82, of Saint Johns, Ariz., and formerly of St. Anne, passed away Aug. 31, 2023, at his home. Funeral arrangements are by Burnham Mortuary in St. Johns, Ariz.
<strong>Donna J. Miner (Christensen),</strong> 85, of Mount Carroll, and formerly of St. Anne, passed away Sept. 18, 2023, at her home. Funeral arrangements are by Schwarz Funeral Home in Freeport.
<strong>Carolann Wesolowski,</strong> 74, of St. Anne, passed away Wednesday (Oct. 4, 2023). Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home.