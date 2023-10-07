Obituary recap: Oct. 7, 2023

SATURDAY, SEPT. 30
Dufrain, Natalie Sue, 95, Morton, Sept. 26
Phillips, Corey, 36, Bradley, Sept. 25
Schneider, Lionel, 91, Clifton, Sept. 27
Yeates, Nora, 81, Bradley, Sept. 26
MONDAY, OCT. 2
Nighsonger, Edwin, 84, Springfield, Sept. 27
Vadbunker, Edward, 76, Ashkum, Sept. 29
WEDNESDAY, OCT. 4
Arseneau, Robert, 81, Beaverville, Oct. 1
Brown, Lynette Dear, 70, Kankakee, Sept. 29
Cooper, Marvin, 85, Chebanse, Sept. 28
Lemna, Thomas, 76, St. Anne, Sept. 28
Lumpkins, Lee Sr., 85, Momence, Sept. 18
McCabe, Suzanne, 58, Kankakee, Sept. 30
Morrical, Angeline, 84, Kankakee, Oct. 1
Schafer, Carol, 86, Kankakee, Sept. 30
Wissbroecker, Raymond, 77, Bourbonnais, Sept. 30