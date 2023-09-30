Shaw Local

Obituary recap: Sept. 30, 2023

By Daily Journal

SATURDAY, SEPT. 23

<strong>Alvey, Thomas,</strong> 90, Kankakee, Sept. 17

<strong>Behrends, Monica,</strong> 83, Chebanse, Sept. 19

<strong>Fabian, Carie,</strong> 49, Peotone, Sept. 20

<strong>Gregoire, David Phillip,</strong> 65, Oak Park, Sept. 12

<strong>Palmateer, Nancy,</strong> 69, Bradley, Sept. 16

<strong>Somers, Sheila,</strong> 86, Bourbonnais, Sept. 14

MONDAY, SEPT. 25

<strong>Barten, Richard,</strong> 72, Manhattan, Sept. 21

<strong>Olthoff, Charles “Chuck,”</strong> 70, Grant Park, Sept. 22

<strong>Zirkle, Kay,</strong> 86, Onarga, Sept. 22

WEDNESDAY, SEPT. 27

<strong>Cilley, Marjorie,</strong> 95, Manteno, Sept. 22

<strong>Griffin, Rita,</strong> 95, Kankakee, May 14

<strong>Hasemeyer, Joan,</strong> 83, Bradley, Sept. 23

<strong>Jackson, Jimmy,</strong> 76, Sheldon, Sept. 22

<strong>Kibbons, Joyce,</strong> 69, Kankakee, Sept. 13

<strong>Morrical, Rolland “Ron,”</strong> 85, Watseka, Sept. 24

<strong>Whitaker, Michael,</strong> 71, St. Anne, Sept. 22