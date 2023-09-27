Obituary budget for Wednesday, Sept. 27

Done - KDJ001178Jackson - Jimmy Jackson - $250 obit - with photo - With Flag

Done - KDJ001175Hasemeyer - Joan Hasemeyer - Free, former employee, please place at top - with photo - no flag

Done - KDJ001166Kibbons - Joyce Kibbons - $250 obit - with photo - no flag

Done - KDJ001175Griffin - Rita Griffin - $250 obit - with photo - no flag

Done - KDJ001180Morrical - Rolland "Ron" Morrical - $250 obit - with photo - no flag

Done - KDJ001179Whitaker - Michael Whitaker - $250 obit - No photo - no flag

Done - KDJ001182Cilley - Marjorie Cilley - $250 obit - with photo - no flag

Done - (In Blox) Death notices: Rasmussen

Some past services - must go

<div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div>