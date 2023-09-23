Obituary recap: Sept. 23, 2023

SATURDAY, SEPT. 16
Buckman, Dorothea, 99, Kankakee, Sept. 9
Cordes, Robin, 60, Kankakee, Sept. 8
Malone, Amanda, 62, Bonfield, Sept. 14
Mayconich, Michael, 95, Aliquippa, Pa., Sept. 8
Weglarz, Brandon, 13, Bradley, Sept. 11
MONDAY, SEPT. 18
LaRocque, Edward Joseph, 68, Valparaiso, Ind., Sept. 13
WEDNESDAY, SEPT. 20
Copeland, Rev. William H. Jr., 90, Kankakee, Sept. 11
Fry, Rochelle, 80, Bloomington, Sept. 14
Glenn, Willie, 84, Pembroke Township, Sept. 10
Lekousis, Virginia, 93, Bourbonnais, Sept. 15
Lindner, Kathryn "Kay," 97, Bradley, Sept. 16
Sicard, Jason, 58, Bourbonnais, Sept. 14
Shults-Kupferer, Karen, 62, Kankakee, Sept. 15
Worth, Marilyn, 96, Kankakee, Sept. 17