Obituary recap: Sept. 9, 2023

By Daily Journal

SATURDAY, SEPT. 2

Cousins, Thomas Edward, 57, New Lenox, Aug. 28

Dayhoff, Carolyn Ann, 81, Bourbonnais, Aug. 26

Eheart, Nola, 95, Gilman, Aug. 20

Lardi, Donald, 83, Wilmington, Aug. 29

McClure, Lawrence Gregory, 68, McGregor, Texas, Aug. 28

Tavoletti, Joseph, 76, Momence, Aug. 28

TUESDAY, SEPT. 5

Benoit, Linda, 76, Bourbonnais, Aug. 31

WEDNESDAY, SEPT. 6

Behm, Derry, 88, Ashkum, Sept. 3

Gehrke, Anne, 87, Herscher, Aug. 30

Hebel, Luke, 31, Fishers, Ind., Sept. 2

Moody, Cynthia, 65, Normal, Aug. 31

Power, Madeleine “Madge,” 101, Bradley, Sept. 2

Resler, Richard Derrell, 92, Naples, Fla., Aug. 31

Sikes, Rose Marie, 87, Torrance, Calif., March 4

Smierciak, Darlene, 65, Bourbonnais, Aug. 26