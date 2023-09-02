Obituary recap: Sept. 2, 2023

SATURDAY, AUG. 26
Baker, Norma "Jean," 93, Metcalf, Aug. 21
Collette, Linda, 74, Bradley, Aug. 25
Hansen, Peter, 89, Ashkum, Aug. 17
Hess, Marvin, 58, Kankakee, Aug. 21
Pangle, Dr. Kenneth, 87, Kankakee, Aug. 21
Strawson, William "Bill," 63, Wilmington, Aug. 23
Wojcik, John, 75, Peotone, Aug. 22
WEDNESDAY, AUG. 30
Dionne, Connie, 63, Herscher, Aug. 26
Gromer, James "Jim," 71, Kankakee, Aug. 26
Hassett, Robert "Bob," 82, Bradley, Aug. 25
Johnson, Mark, 63, Bourbonnais, Aug. 26
McGrath, Graham, 19, Estero, Fla., Aug. 24
Miller, June Ellen, 93, Lake in the Hills, Aug. 26
Plese, Debbie, 71, Wilmington, Aug. 27
